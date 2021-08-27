بينيت في البيت الأبيض للقاء بايدن بعد تأجيل 24 ساعة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الجمعة، البيت الأبيض، تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ودخل بينيت وفريقه البيت الأبيض في سيارة سوداء عليها العلمان الإسرائيلي والأمريكي، حيث كان في استقباله مسؤول البروتوكول بالرئاسة الأمريكية.

وكان اللقاء مقررا أمس الخميس، لكن جرى تأجيله نتيجة الانفجارات التي شهدتها العاصمة الأفغانية كابول وانشغال الرئيس الأمريكي بتداعياتها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، "سيبدأ اللقاء كما تم الاتفاق عليه بلقاء منفرد، ثم سيدلي الزعيمان بتصريحات لوسائل الإعلام".

وتابع "في ختام اللقاء، ستعقد جلسة موسعة بحضور المستشارين من كلا الطرفين".



ويهيمن الملف الإيراني على اللقاء الذي سيتناول أيضا الملف الفلسطيني-الإسرائيلي والمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

