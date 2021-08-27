طالبان تعلن اعتقال مشتبه بهم في تفجيري مطار كابول

أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية التفجيرين اللذين وقعا، الخميس، قرب مطار كابول، وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي.

وتعهدت طالبان في وقت سابق بتشديد الأمن وإضافة مزيد من القوات لإدارة الحشود عند بوابات مطار كابول، بحسب دبلوماسي بحلف شمال الأطلسي.



وطالب الدبلوماسي الأوروبي، حركة طالبان بفتح تحقيق بشأن تنظيم داعش في كابول بعد السماح بخروج آلاف السجناء في الأسابيع الأخيرة، بخلاف توضيح موقفها بشأن قواعدها لحكم البلاد.

وقال الدبلوماسي إن كل القوات الأجنبية تهدف إلى إجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس/آب الجاري.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الهجوم الذي استهدف عمليات الاجلاء نفذه انتحاري واحد، بعدما كان يعتقد أن انتحاريين نفذا الهجوم.

وقالت إنها نقلت جنودها المصابين خلال هجوم كابول إلى ألمانيا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف شخص ينتظرون إجلائهم من المطار، والقوات حاليا تركز على إجلاء الأمريكيين والأفراد الآخرين ممن حددتهم الوزارة سابقا.

وتعرض مطار كابول، الخميس، إلى هجوم إرهابي عن طريق تفجيرين أديا إلى مقتل العشرات وإصابة المئات بخلاف مقتل 13 جنديا أمريكيا طبقا لآخر حصيلة أعلنها "البنتاجون".