طريقة استخدام ميزة مراقبة كلمات المرور بـ"آيفون".. لمنع السطو الرقمي

واجهت أبل في منتجاتها عمليات سرقة كلمات المرور بطريقة معقدة يصعب اختراقها أو الوصول إلها.

وانتشرت أخيرا عمليات قرصنة وسطو رقمي على حسابات مصرفية وحسابات خاصة للعديد من المؤسسات والأفراد.

ميزة مراقبة كلمات المرور في آيفون

تتيح لك الميزة معرفة ما إذا كان قد تم الكشف عن بياناتك في حساباتك المختلفة مثل جيميل ونتفليكس وبقية بيانات تسجيل الدخول المحفوظة في جهازك. كما تتيح لك بعد ذلك تغييرها مباشرة، بحسب موقع ait التقني.

وتنبهك الميزة إذا ظهر حسابك في حالة تسريب بيانات معروفة، ولكن قد لا يعلمك جهازك بذلك حتى تستخدم كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى أحد الحسابات.

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم تطبيقات وحسابات نادرًا ما يسجلون الدخول إليها فإن هذه الميزة تعتبر طريقة مفيدة للتحقق مما إذا كانت هناك أي مخاطر أمنية حول الحسابات.

ويمكنك معرفة ما إذا كانت بيانات تسجيل الدخول المحفوظة قد ظهرت في تسريب بيانات في هاتف آيفون أو جهاز آيباد باتباع الطريقة التالية:

- افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

- اضغط على خيار كلمات المرور.

- قم بتسجيل الدخول بإحدى الطرق التي تستخدمها سواء كلمة المرور أو بصمة الأصبع أو معرف الوجه.

- اضغط على خيار توصيات الأمان.

في الشاشة التالية تظهر لك الحسابات التي تم اختراقها في حال وجودها أو ظهورها ضمن تسريب للبيانات.

- اضغط على خيار تغيير كلمة المرور عبر الموقع الذي تم اختراقه.

- تظهر لك نافذة منبثقة تقودك إلى موقع الويب حيث يمكنك تغيير كلمة المرور مباشرة.

وفي القائمة نفسها يمكنك أيضًا رؤية جميع بيانات تسجيل الدخول للحسابات المختلفة المحفوظة حاليًا.

كما يمكنك حذف أي كلمة مرور لأي موقع ويب من خلال النقر على اسم الحساب.