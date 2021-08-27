وزير أفغاني "عامل دليفري" في ألمانيا.. لعنة "طالبان"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا لوزير أفغاني أسبق بعدما ضاق به الحال وأصبح يعمل عاملا لتوصيل الطعام لدى شركة ألمانية.

والتقط الصحفي الألماني جوزا مانيا شليغل، صورة لوزير الإعلام والاتصالات الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سادات في مدينة لايبزيغ الألمانية حيث يعمل اليوم في توصيل الطعام.





وانضم سادات إلى حكومة الرئيس أشرف غني كوزير في عام 2018، وبعد أن خدم لمدة عامين استقال وغادر البلاد إلى ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2020.



ووفقا لرويترز، بعد أن نفدت أموال الوزير الأفغاني السابق، اضطر إلى العمل كمدير تنفيذي لتوصيل الطعام في شركة "ليفراندو" في خطوة اعتبرها البعض "لعنة وصول طالبان للسلطة".





ويقول سادات: "أعتقد أن المناصب الحكومية هي الأمانة العامة، ويجب تنفيذها بأمانة وبذل أقصى جهد، وبمجرد ترك الوظيفة، يجب أن يعود الشخص مواطنا طبيعيا ويمارس الحياة اليومية المعتادة.

ويضيف في تصريحات خاصة لوكالة رويترز: "لهذا السبب يمكنك أن ترى الجميع في الغرب بإمكانه ركوب الدراجات، ولكن في آسيا والشرق الأوسط لا يُسمح للوزراء أو لا يمكنهم ركوب الدراجات أو تولي وظائف أقل".





ويلفت الوزير الأفغاني الأسبق إلى أن رد فعل الصحافة العالمية حول قصته سيكون بمثابة دافع لتغيير طريقة حياة الأشخاص رفيعي المستوى في مجتمعاتنا.

وانتشرت صور سعدات على وسائل التواصل وسط الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد بمجرد إعلان الولايات المتحدة انسحابها.





وكان الرئيس أشرف غني قد غادر البلاد فجأة قبل الاستيلاء على العاصمة كابول ويقال إنه موجود الآن في الإمارات العربية المتحدة.





مؤهلات سادات

سيد أحمد شاه سادات حاصل على درجتي ماجستير في هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة أكسفورد الأمريكية وعمل في مجال اختصاصه لأكثر من 23 عاماً مع 20 شركة على الأقل في 13 دولة بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وقبل توليه منصبه كوزير، عمل مستشاراً تقنياً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفغانية من 2005 إلى 2013 وكان رئيساً تنفيذياً لشركة Ariana Telecom في لندن من 2016 إلى 2017.