كيف تأثرت العملة الأفغانية بسيطرة طالبان؟

سجلت العملة الأفغانية، أفغاني، تدهورا أمام الدولار، فيما أدى وصول حركة طالبان إلى السلطة إلى زعزعة استقرار البلاد ودفع بحاكم البنك المركزي إلى مغادرة أفغانستان.
وبلغ سعر الدولار 86 أفغانيا فيما كان 80 الجمعة الماضي أي بتراجع أكثر من 6 بالمئة بحسب وكالة بلومبرغ.
في ذلك اليوم علم البنك المركزي الأفغاني أن "تسليم الدولار توقف" ما زاد من قلق السوق المحلية كما أعلن حاكم البنك المركزي أجمل أحمدي على تويتر.
وحتى الجمعة كان سعر صرف العملة مستقرا نسبيا رغم تقدم حركة طالبان في مختلف أنحاء البلاد.
وقال أحمدي إن "العملة بلغت ذروة 81 إلى 100 تقريبا لتعود إلى 86. لقد عقدت اجتماعات السبت لطمأنه المصارف والوسطاء وتهدئتهم. أواجه صعوبة في تصديق أن ذلك كان قبل يوم من سقوط كابل".
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