تفجيرا مطار كابول.. بايدن يتوعد بالرد وطالبان تتعهد بالتأمين

قال مسؤول من طالبان ومصدر بمستشفى في العاصمة الأفغانية كابول، الجمعة، إن عدد القتلى المدنيين في الانفجارين خارج مطار كابول ارتفع إلى ما لا يقل عن 72 قتيلًا.

وقتل ما لا يقل عن 13 جنديا أمريكيا في الانفجارين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، كما ندّدت دول ومنظمات دولية عديدة حول العالم بالهجوم الانتحاري الذي وقع عند إحدى بوابات المطار.



أمريكا تتوعد بالرد

وفي التعقيب على الهجوم، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وصوته متهدج من الانفعال، بأن واشنطن ستلاحق الجناة، وقال إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية إعداد خطط لضرب الذين يقفون وراء تنفيذ الهجوم.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن تقديرات المخابرات حذرت سابقًا من هجمات مثل انفجاري مطار كابول، وأن الوضع الميداني في أفغانستان لا يزال يتطور في ظل تخطيط تنظيم داعش لشن عمليات معقدة ضد الأمريكيين.

وقال بايدن في تعقيبه على الأحداث، إن هويات منفذي هجوم مطار كابول معروفة لدينا ولكننا لم نتأكد بشكل قاطع بعد، مؤكدا أن الجيش يطبق أعلى معايير ممكنة لحماية الأمريكيين في أفغانستان.





وقال بايدن إنه تم إطلاق سراح مسلحي داعش فرع خراسان، الذين وصفهم "بالعدو اللدود لحركة طالبان"، عندما فتحت السجون أثناء سيطرة طالبان وكانوا يخططون لشن هجمات على أفراد أمريكيين وآخرين.

وأعلن تنظيم داعش فرع أفغانستان، والذي يطلق عليه داعش فرع خراسان، مسؤوليته عن الهجوم، وزعم أن نحو 160 شخصا قتلوا أو أصيبوا في هجوم انتحاري.

هجمات أخرى

وعلى وقع التطورات في أفغانستان، قال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية في كابول تتأهب للمزيد من هجمات تنظيم داعش تزامنا مع الانتهاء من مهمة الإجلاء التي تنفذها.

وقال الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، إن الهجمات المحتملة في المستقبل قد تشمل إطلاق صواريخ على المطار أو محاولة الدخول بسيارات ملغومة. وقال إنه لم يرصد ما يجعله يقتنع بأن قوات طالبان سمحت بوقوع الهجوم.





وتسابق الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين وبعض الأفغان من كابول قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس/آب.

"طالبان" تتعهد بالتأمين

في السياق قال دبلوماسي بحلف شمال الأطلسي، إن حركة طالبان تعهدت بتشديد الأمن وإضافة مزيد من القوات لإدارة الحشود عند بوابات مطار كابول.

وطالب الدبلوماسي الأوروبي، حركة طالبان بفتح تحقيق بشأن تنظيم داعش في كابول بعد السماح بخروج ألاف السجناء في الأسابيع الأخيرة، بخلاف توضيح موقفها بشأن قواعدها لحكم البلاد.

من جانبها أكدت الحركة أنها ستعمل الفترة المقبلة على تأمين كل المطارات الأفغانية عن طريق وضع أبراج مراقبة.

رسالة أمريكية للأفغان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإخراج الأمريكيين ومواطني الدول الحليفة بالكامل من أفغانستان رغم تطورات الأوضاع.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أنه لا يوجد موعد نهائي للالتزام بإعادة الأمريكيين من أفغانستان في الوقت الحالي، كما وجهت رسالة للأفغان، "لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد".

وقالت جين ساكي، إن التنسيق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ضروري لمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان، وأكدت أنه لم يتغير شيء في الجدول الزمني المرتبط بالانسحاب في 31 أغسطس/آب الجاري.

وأضافت أن الجيش الأمريكي يقوم بالعديد من العمليات لضمان وصول الأشخاص إلى مطار كابول وإجلائهم، وتابعت "تم إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من أفغانستان خلال الـ12 ساعة الأخيرة".