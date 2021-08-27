إصابة 60 شخصا إثر انفجار بموقع عسكري في كازاخستان

أصيب ما لا يقل عن 60 شخصا في انفجارات بمخزن للذخيرة جنوبي جمهورية كازاخستان، في آسيا الوسطى.

ومن بين المصابين جنود وعمال إنقاذ، حسبما قال الرئيس قاسم جومارت توكاييف، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس.



وتم إخلاء القرى المحيطة بالمجمع العسكري في منطقة زامبيل.

وذكرت وسائل إعلام كازاخية أنه تم نقل أكثر من 700 شخص إلى مكان آمن. وتوقفت حركة السكة الحديد في المنطقة بشكل مؤقت جراء الانفجارات.

ونشرت وكالة تينجرينيوز للأنباء مقطعا مصورا يظهر حريقا كبيرا، وعمود دخان يرتفع في السماء.

ووفقا لوزارة الدفاع، وقع 6 انفجارات. ولم ترد معلومات بشكل أولي عن سقوط ضحايا، ولم يتم بعد تحديد أسباب الانفجارات.