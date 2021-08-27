"البنتاجون" يعلن حصيلة قتلى الجيش الأمريكي في تفجيري كابول

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن حصيلة الضحايا العسكريين الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري الذي وقع عند إحدى بوابات مطار كابول ارتفع إلى 13 قتيلاً و18 جريحاً.

وقال المتحدّث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان "توفي جندي أمريكي ثالث عشر متأثّراً بالجروح التي أصيب بها نتيجة الهجوم على بوابة آبي".

وأضاف أنّ "عدد الجرحى هو الآن 18 جريحاً"، علماً بأنّ الحصيلة السابقة التي أوردها البنتاجون أفادت بسقوط 12 قتيلاً و15 جريحاً في صفوف العسكريين الأمريكيين.

في السياق تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالرد بقوة على حادث استهداف مطار كابول.

وأكد بايدن، أنه طالب وزارة الدفاع بإعداد خطط لضرب تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، واتخاذ أقصى الخطوات الضرورية لحماية القوات في كابول، وتابع قائلًا: سنتعقب قادة تنظيم داعش الذين أمروا بتنفيذ هجوم مطار كابول وسننال منهم أينما كانوا".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن تقديرات المخابرات حذرت سابقًا من هجمات مثل انفجاري مطار كابول، وأن الوضع الميداني في أفغانستان لا يزال يتطور في ظل تخطيط تنظيم داعش لشن عمليات معقدة ضد الأمريكيين.

من جانبه أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس الخميس، مسؤوليته عن الحادث الذي أوقع 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.



وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا ملطخين بالدماء يُجرون في عربات، أو طفلًا يمسك بذراع رجل مصاب في الرأس.

كما أظهرت مشاهد أخرى جثثا ملقاة في مياه قناة تصريف فيما يحاول ناجون الوقوف.