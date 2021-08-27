أمريكا تتعهد بإجلاء رعاياها من كابول وتوجه رسالة للأفغان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإخراج الأمريكيين ومواطني الدول الحليفة بالكامل من أفغانستان رغم تطورات الأوضاع.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أنه لا يوجد موعد نهائي للالتزام بإعادة الأمريكيين من أفغانستان في الوقت الحالي، كما وجهت رسالة للأفغان، "لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد".
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن تنظيم داعش في أفغانستان يمثل مصدر قلق للولايات المتحدة، والأحداث تدهورت بشكل مأساوي.
وقالت جين ساكي، إن التنسيق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ضروري لمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان، وأكدت أنه لم يتغير شيء في الجدول الزمني المرتبط بالانسحاب في 31 أغسطس/آب الجاري.
وأضافت أن الجيش الأمريكي يقوم بالعديد من العمليات لضمان وصول الأشخاص إلى مطار كابول وإجلائهم، وتابعت "تم إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من أفغانستان خلال الـ12 ساعة الأخيرة".
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