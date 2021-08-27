موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. افتتاح "عين دبي" والهند تصالح بوينج

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

مع تفاقم جائحة كورونا عالميا، فضل السعوديون التنزه في بلادهم وعدم السفر، ما منح السياحة الداخلية فرصة مثالية قادتها إلى "عصر ذهبي".

رفعت الهند الحظر الذي كانت فرضته على تحليق الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس، بعد توقف دام لعامين جراء حادثتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.



عجلة "عين دبي" أعلى بنسبة تتجاوز 200% عن أول عجلة ترفيهية بنيت في العالم.

عادت الحركة مرة أخرى في جسر الملك فهد، بعد أن تم إصلاح العصل بنظام الجوازات في المنافذ السعودية.

تخيل أن تستقل حافلة ضخمة فقط من أجل اللحظة التي ستقفز فيها تلك الحافلة إلى النهر، في مغامرة "محسوبة" لكنها "خطرة" دون شك.



قررت الخطوط السعودية رفع السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية ابتداءً من شهر سبتمبر القادم

أعلنت طيران الإمارات اليوم تعزيز خدمتها إلى سلطنة عمان وذلك بإضافة رحلة أسبوعية رابعة بين دبي ومسقط اعتبارا من 28 أغسطس الجاري.

تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، نحو 84 رحلة دولية وداخلية.

