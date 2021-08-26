لم يحدث منذ قرن.. إيراد تاريخي للنيل الأبيض بالسودان

إيراد تاريخي سجله النيل الأبيض بالسودان هذا الموسم لم يحدث منذ قرن، في واقعة اعتبرتها السلطات المختصة إحدى إيجابيات فيضان العام الجاري.

وقال وزير الري السوداني، بروفسيور ياسر عباس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن إيراد النيل الأبيض هذا العام يفوق كل ما تم رصده خلال الـ100 عام السابقة".

وأوضح أن متوسط إيراد النيل الأبيض كان يتفاوت بين 70 و80 مليون متر مكعب يومياً في الأعوام السابقة خلال شهر يوليو/تموز، ليرتفع لما بين 120-130 مليون متر مكعب اليوم خلال الموسم الحالي".

وأضاف عباس أن "أحد أهم سمات فيضان هذا العام الإيراد الكبير غير المتوقع من النيل الأبيض".

وشدد أن وزارته تمكنت بنجاح خلال موسم الفيضان الحالي، ولأول مرة من استخدام الخزانات السودانية، الروصيرص ومروي، في كسر حدة الفيضان خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب.

وأشار إلى أن لجنة الفيضان حددت لأول مرة ما يُسمى بالتصريف الآمن الذي بلغ 800 مليون متر مكعب خلف سد مروي و550 إلى 650 مليون متر مكعب خلف الروصيرص.

وأكد الوزير أنه "رغم الملء الأحادي لسد النهضة، عبرت المياه الممر الأوسط بالسد في 20 يوليو/تموز وبعد ذلك كل إيراد النيل الأزرق الذي دخل السد هو ما يخرج منه، أي ليس هنالك أثر لسد النهضة على فيضانات هذا العام، لكن عدم تبادل المعلومات قبل الملء أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".

وكان السودان يتخوف من الملء الثاني لسد النهضة في أن يتسبب في كارثة فيضانات مماثلة للعام الماضي، والتي أودت بحياة 126 شخصاً وتدمير آلاف المنازل والمساحات الزراعية.

لكن حتى الآن، أضرار الفيضان طفيفة مقارنة بالموسم الماضي، وسط تطمينات من السلطات المختصة بتجاوز مرحلة الخطر.

