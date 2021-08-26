أفغانستان ترجئ لقاء بينيت وبايدن

دفعت تطورات الأحداث في أفغانستان إلى تأجيل لقاء مقرر، الخميس، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "على ضوء الأحداث في أفغانستان، تم تأجيل لقاء رئيس الوزراء بينيت مع الرئيس الأمريكي بايدن".

وأضاف: "لم يحدد بعد موعد جديد لعقده".

ولم يتضح على الفور ما إذا ما كان سيتم عقد الاجتماع اليوم أم لا.

وحال عقده، يكون اللقاء الأول بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي ومن المتوقع أن يركز على الملف الإيراني.

وأمس الأربعاء، وصل بينيت إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة نشرها، باليوم نفسه، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "بينيت وصل واشنطن وسيلتقي الرئيس بايدن الخميس".

من جانبه، قال بينيت في تصريحات إعلامية قبيل مغادرته: "سنتناول العديد من الجبهات، وعلى رأسها الجبهة الإيرانية، ولا سيما الطفرة التي حققها البرنامج النووي الإيراني على مدار السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وسنتحدث عن الخطط المعنية بكبح هذا البرنامج بشكل خاص".

ولفت إلى أن مباحثاته في واشنطن ستعالج أيضا "عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك سنتناول مجالات الاقتصاد والهاي تك (التقنية العالية) والابتكار، والأزمة المناخية التي تراودنا جميعًا، وبالطبع مكافحة كورونا".