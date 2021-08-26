تنديد أوروبي بتفجير كابول وتمسك أمريكي بموعد الانسحاب

توالت الإدانات الغربية للانفجار الذي وقع خارج مطار كابول، وأسفر عن سقوط ضحايا، فيما أكدت واشنطن أنه لا تغيير في الموعد النهائي للانسحاب

ولقي عدة أشخاص مصرعهم جراء انفجار مزدوج خارج مطار كابول، رجحت واشنطن أن يكون انتحاري ووراه تنظيم داعش الإرهابي.



وندد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" بـ "الهجوم الإرهابي المروع" في محيط مطار كابول، وأعرب عن تعاطفه مع جميع من لحق بهم ضرر، وأحبائهم، جراء الهجوم.

وغرد ستولتنبرج على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "تظل الأولوية بالنسبة لنا هي إجلاء أكبر عدد من الناس إلى مكان آمن في أقرب وقت ممكن".





ومن جانبه، أعرب شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، عن "قلقه البالغ" بعد وقوع انفجار خارج مطار كابول.

وقال ميشيل في تغريدة على تويتر:" مشاعري الحزينة مع الضحايا وعائلاتهم... يظل تأمين ممر آمن إلى المطار أمرا حيويا"

كما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اجتماع أزمة وزاري إثر الانفجار الذي وقع قرب مطار كابول حيث ينفذ الجيش البريطاني عمليات إجلاء.

واعلن المتحدث باسمه "ابلغ رئيس الوزراء بالوضع في مطار كابول وسيترأس اجتماع أزمة في وقت لاحق اليوم".

في واشنطن، قال مصدر مطلع لرويترز، إن البيت الأبيض لم يعلن اليوم الخميس ما يشير إلى تغيير في خطط الرئيس جو بايدن بشأن الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/ آب، نتيجة التفجيرات التي وقعت عند مطار كابول.

وأعلن البنتاجون في وقت سابق، أن انفجارا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، في خضم عمليات الإجلاء الجارية حاليا، وأدى إلى "وقوع ضحايا".

وكتب الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في تغريدة "نؤكد أن الانفجار قرب آبي غيت في مطار كابول أدى إلى وقوع عدد مجهول من الضحايا" من دون أن يوضح إن كان أدى إلى سقوط قتلى.

وآبي غيت أحد مداخل حرم المطار الثلاثة حيث يسعى منذ 12 يوما آلاف الأفغان ممن تعاونوا مع الغربيين لمغادرة البلاد خوفا من انتقام طالبان.





وكانت الولايات المتحدة ودول حليفة لها قد حذّرت من خطر "وشيك" يتهدد مطار كابول بناء على معلومات استخبارية.

ويفترض أن يغادر الجنود الأمريكيون الذين يتولون حاليا أمن المطار أفغانستان بحلول الثلاثاء 31 آب/أغسطس، موعد انتهاء مهلة حدّدها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن إنجاز الانسحاب ضمن المهلة يتطلّب وقتا أطول مما يعقّد إجلاء الأجانب والأفغان الأكثر عرصة للخطر بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وتباطأت وتيرة رحلات الإجلاء من مطار بعدما تسارعت في الأيام الأخيرة.