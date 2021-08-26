أسعار الذهب اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 في الجزائر

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 7813 دينارا (57.67 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، "الأكثر تداولا بالأسواق"، نحو 6837 دينارا ( 50.46 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، إلى مستوى 5860 دينارا (43.25 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4558 دينارا (33.64 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 3907 دنانير ( 28.83 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، إلى نحو 242.993 ألف دينار (1793 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 54.694 ألف دينار (403.67 دولار).

أسعار الذهب عالميا

واصلت أسعار الذهب تراجعها، في تعاملات الخميس، بالبورصات العالمية، لتفقد الكثير من المكاسب التي حققتها على مدار الأسبوع، وقربتها من مستوى 1800 دولار للأوقية.

وجاءت خسائر الذهب إثر ارتفاع الدولار وقبيل كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه يترقب المستثمرون مؤشرات عن تقليص التحفيز الاقتصادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3 % إلى 1784.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1785 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، بنسبة 0.1 %، ليضغط على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى "أواندا":" بعض المستثمرين يريدون قليلا من الحماية في حال ورود مفاجأة تميل إلى التشديد النقدي من جاكسون هول".

وأضاف: أن الذهب قد يميل إلى النزول حتى انعقاد الندوة.

ترقب كلمة باول

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول كلمة في الندوة الاقتصادية السنوية للبنك المركزي الأمريكي في "جاكسون هول بوايومنج"، الجمعة المقبل.

وبينما يناقش عدد آخذ في التزايد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي احتمال تقليص برنامج شراء السندات، فإن الزيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا تلقي بظلال من عدم اليقين على تلك الرؤية.





وقال "إيه.إن.زد"، للأبحاث في مذكرة:" بالنسبة للذهب، أي مؤشرات على تحلي مسؤولي الاحتياطي الاتحادي( المركزي الأمريكي)، بالمزيد من الصبر في ظل الجائحة القائمة فإن الأسعار ينبغي أن تلقى دعما جيدا، لكن أي مكاسب في العوائد الحقيقية قد يثبط طلب المستثمرين".

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، وعدم استقرار العملة، وسيؤدي خفض مجلس الاحتياطي للتحفيز إلى معالجة الأمرين مما يقلص جاذبية الذهب.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة والبلاتين، بنسبة 0.9 % إلى 23.64 دولار و 987.65 دولار للأوقية على الترتيب.

فيما تراجع البلاديوم، بنسبة 1.1 % إلى 2402.86 دولار.