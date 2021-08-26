ماكرون: نتواصل مع طالبان بشأن الإجلاء.. وسفيرنا سيعود لفرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفير بلاده من أفغانستان قريبا، مشيرا إلى أن الأوضاع في أفغانستان ستل خطرة.

وقال ماكرون مساء اليوم الخميس، إننا لا نضمن أننا سننجح في إتمام عملية الإجلاء من كابول، سنعمل مع الولايات المتحدة على ضمان الأمن ووصول المساعدات للشعب الأفغاني.



وتابع نتواصل مع طالبان بشأن عملية الإجلاء من مطار كابول وتأمين حافلات تنقل رعايانا وأجانب آخرين، ولم يتوقع أحد تدهور الأوضاع بهذا الشكل السريع في كابول.