طالبان تتفق مع قادة "الأسود الخمسة" على وقف العدائيات

أفاد مسؤولون من حركة طالبان، الخميس، بأن الحركة اتفقت مع القادة في وادي بنجشير، على وقف الأعمال العدائية.

وتقع مواجهات متقطعة بين مسلحي طالبان و"جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، في بنجشير (الأسود الخمسة)، منذ أسبوع.

إلا أن مسؤولين من طالبان أبلغوا شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن الجانبين اتفقا على وقف الأعمال العدائية.



وتتواصل المحادثات بين الجانبين في مدينة شاريكا عاصمة ولاية باروان الأفغانية للتوصل لاتفاق لتقاسم السلطة، خاصة وأن بنجشير هي الولاية الوحيدة التي لم تسقط في أيدي طالبان.

وأوضح مسؤولو طالبان أن إحدى النقاط الخلافية في المحادثات تتمثل في إصرار جبهة المقاومة على استمرار الاعتراف بالعيد الوطني المخصص لتكريم والد مسعود، أحمد شاه مسعود، والذي قاد المقاومة ضد طالبان عندما تولت السلطة بأفغانستان بين عامي 1996 و2001.

وتاريخ التاسع من سبتمبر/أيلول حدد كعطلة وطنية بأفغانستان تكريما لأحمد شاه مسعود، وهو اليوم الذي قُتل فيه في تفجير انتحاري عام 2001.

تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان لم تتمكن من السيطرة على بنجشير خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001 ، ويرجع هذا إلى المقاومة الشرسة التي أبدتها، فضلا عن الموقع الجغرافي للولاية، حيث أن مدخل وادي بنجشير ضيق ويمكن الدفاع عنه بسهولة.