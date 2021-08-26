هاتف هواوي Mate 40 Pro مطعم بصخور من المريخ.. السعر خيالي

أعلنت شركة كافيار للسلع الفاخرة، عن طرح إصدارات فخمة من هاتف هواوي Mate 40 Pro إحداها مزينة بصخور من كوكب المريخ.

وأوضحت الشركة الروسية أن الموديل "God of Fire" الفاخر يأتي بتكلفة تبلغ 25060 يورو ويقتصر إنتاجه على 8 نسخ فقط.



وقد تم تصنيع جسم الهاتف الذكي من التيتانيوم القوي مع تصميم شكل تنين من الذهب عيار 18 على ظهر الهاتف الذكي.

وتعد ساعة التوربيون الميكانيكية أهم العناصر التصميمية بالموديل "God of Fire" الفاخر، والتي يتم ملؤها يدويا عن طريق تاج صغير على جانب الجهاز.

ويأتي ذلك علاوة على وجود قطعة من صخور نيزك جاء من المريخ بجوار واجهة الساعة، وهو ما يتناعم مع موضوع الإصدار "Space Trek".

وقد تخلت الشركة الروسية في الموديل "Yang Liwei" عن الساعة الميكانيكية وصخور المريخ، ولذلك فإنه يأتي بتكلفة أقل تبلغ 6370 يورو.

وترجع تسمية هذا الموديل إلى أول رائد فضاء صيني، وتظهر صورة وجهه على الجانب الخلفي من الهاتف الذكي.

ويقتصر إنتاج هذا الموديل على 66 نسخة ويأتي في جسم مصنوع من التيتانيوم مع الكثير من التفاصيل التصميمية المحفورة بالليزر.

وأشارت كافيار إلى أن إنتاج الموديل الثالث "Moon Princess" يقتصر على 88 نسخة ويتوافر بتكلفة تبلغ 6160 يورو.

وقد تم تصوير إلهة القمر على الجانب الخلفي من الهاتف الذكي مع الكثير من المواضع المطلية بالذهب، وقد تم تصنيع جسم الجهاز من التيتانيوم القوي مع حفر القمر بالليزر على الجانب الخلفي له.