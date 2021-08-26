أوزبكستان تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي

أعلنت جمهورية أوزبكستان انضمامها لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي (WLP) خلال حفل توقيع أقيم اليوم في "طشقند".

جاء ذلك بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وساردور أومورزاكوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، ومحمود أحمد البسكتي المدير التنفيذي للعمليات دبي التجارية والمدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي .

ما أهداف مبادرة الجواز اللوجستي العالمي؟

تهدف مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي يقودها القطاع الخاص إلى تسهيل تدفق حركة التجارة العالمية وتمكين الوصول إلى الأسواق، وتوفير الكفاءات الاقتصادية اللازمة للدول الأعضاء في المبادرة التي تحظى بانتشار عالمي واسع، وتوفر لأعضائها مزايا فريدة تشمل الأولوية في المناولة وسرعة تخليص التعاملات بما يساعد على تقليل تكاليف سلسلة التوريد وزيادة حجم التبادلات التجارية.

وأعرب محمود أحمد البسكتي عن سعادته بالترحيب بانضمام أوزبكستان إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي تساعد بلدان العالم على تنمية اقتصاداتها وإيجاد فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز التجارة وتنافسية المنتجات مع تمكين وصولها وانتشارها عبر سلاسل توريد أكثر كفاءة وفاعلية.

وقال إن أوزبكستان تواصل جهودها الرامية لتطوير برنامجها الاقتصادي القائم على التصدير.. وفي هذا السياق سيتمكن التجار الأوزبك الآن من التوسع بتعاملاتهم وأنشطتهم التجارية واستكشاف فرص الأعمال الجديدة بفضل شبكة مراكزنا وبواباتنا الموزعة في دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

تعزيز حركة التجارة

ومع انضمام أوزبكستان إلى المبادرة سيستفيد التجار الأوزبك من زيادة الحركة التجارية والعوائد وستعزز أوزبكستان حضورها وانتشارها عبر شبكة مبادرة الجواز اللوجستي العالمي لتوسع بذلك من قدراتها على التواصل التجاري مع مختلف دول العالم وتُيسر الوصول إلى الحكومة الأوزبكية بما يدعم تعاملات التجار ويُسهل أنشطتهم في أوزبكستان عبر تسجيل عضويتهم في المبادرة.

وقال لزيز كودراتوف، النائب الأول لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان إن انضمام أوزبكستان إلى مبادرة الجواز اللوجستي يمثل فرصة رائعة للتجار ووكلاء الشحن الذين سيستفيدون من شبكة المراكز التجارية متعددة الوسائط في جنوب نصف الكرة الأرضية بما يضمن لهم كفاءة الكلفة والوقت اللازم لإنجاز التعاملات، معرباً عن تطلعهم إلى تطوير دور أوزبكستان كبوابة جديدة في المبادرة لتمهيد الطريق أمام إيجاد الفرص الجديدة في البلاد.

وفي ظل توقعات البنك الدولي التي أشارت إلى نمو الاقتصاد في أوزبكستان بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2021 من المتوقع أن تحفّز هذه الشراكة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي حركة التجارة بين أوزبكستان والعالم حيث تعتبر أوزبكستان أكبر سوق استهلاكية في آسيا الوسطى ومصدراً رئيسياً للكرز والمشمش والجزر. كما تتحضر ساحة الأعمال التجارية في أوزبكستان للاستفادة من هذه المزايا الاقتصادية العديدة في ظل تزايد الاستهلاك المحلي وتوسع الطلب على الصادرات من أوزبكستان.

وستجني أوزبكستان فوائد انضمامها كبوابة إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي من خلال تمكين عمليات التبادل التجاري عبر الإمارات العربية المتحدة التي ستتيح أمامها فرصة الاستفادة من شبكة واسعة تشمل العديد من المراكز والبوابات التجارية الممتدة عبر قارات أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتضم العديد من البلدان مثل الهند وكازاخستان وتايلاند والبرازيل والسنغال وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها.