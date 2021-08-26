إطلاق نار على طائرة إيطالية بكابول.. و"دوت الخليج الإخبارية" تكشف الملابسات

أفاد مراسل "دوت الخليج الإخبارية"، الخميس، بأن طائرة إيطالية من طراز "سي 130" تعرضت لإطلاق نار أثناء إقلاعها من مطار كابول، وكان على متنها نحو 100 شخص بينهم صحفيون.

ووفق السلطات الإيطالية، لم يتم استهداف الطائرة عن قصد، وإنما نتيجة إطلاق نار بالهواء في مطار كابول بسبب الازدحام، بحسب مراسل "دوت الخليج الإخبارية".



وحدث إطلاق النار عندما كانت الطائرة ترفع عجلاتها من الأرض وتنطلق بالسرعة الفائقة، ما أحدث حالة من الهلع والرعب بين الركاب.

وتصرفت قائدة الطائرة المنتمية إلى سلاح الجو الإيطالي، بسرعة وهدوء، وقامت بمناورة في الجو لتفادي طلقات الرصاص، ما مكن الطائرة من التحليق بأمان.



ووقعت هذه الحادثة بعد ساعات قليلة من دعوة الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا رعاياها إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية".



فيما قال الوزير البريطاني المكلف بالقوات المسلحة، جيمس هيبي، اليوم، إن التهديد الإرهابي الذي دفع لندن إلى تحذير مواطنيها من الذهاب إلى مطار كابول ليلا، كان "خطيرا جدا" و"وشيكا".

وأضاف هيبي لإذاعة "تايمز راديو" أن "المعلومات التي جمعت خلال الأسبوع تزداد خطورة: إنها تشير إلى تهديد للأرواح وشيك وخطير".

وليل الأربعاء الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأشخاص "الموجودين حاليا عند مداخل المطار الشرقي والشمالي عليهم المغادرة فورا" محذرة من "أخطار أمنية".