إكسبو 2020 دبي ينعش الخدمات اللوجستية.. UPS تنبض

مثل المعارض السابقة، تخطط دبي لتجربة لا تُنسى مع مئات المباني الجديدة والفعاليات وأماكن الجذب للزوار لاستكشافها.

بدأت منذ شهور، عديد الدول حول العالم، بنقل احتياجاتها لإقامة جناحها في معرض إكسبو دبي 2020، المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وبصفتها الشريك اللوجستي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، فإن شركة UPS العالمية للخدمات اللوجستية، تخوض واحدة من أكثر التحديات اللوجستية تعقيدا على الإطلاق منذ بدء عملها، لإنجاح توصيل الطرود التابعة للدول.



وتعد UPS لاعبا مهما في الفترة التي تسبق الحدث العالمي الضخم، من خلال توفير كافة احتياجات الدول المشاركة، وإيصالها إلى دبي بدون أية مشاكل، والمساهمة في تجهيز المنصات التي تتطلب تدخلا من طواقمها.



ويجمع إكسبو 2020 زوارا من جميع أنحاء العالم، لمشاركة الحلول للتحديات العالمية، ومثل المعارض السابقة تخطط دبي لتجربة لا تُنسى مع مئات المباني الجديدة والفعاليات وأماكن الجذب للزوار لاستكشافها.

وبينما تتمتع UPS بالخبرة في إدارة الخدمات اللوجستية للأحداث الضخمة، فإن معرض إكسبو 2020 الذي يستمر ستة أشهر -والذي تمت إعادة جدولته ليبدأ في أكتوبر 2021 بسبب الوباء- سيكون جهدا لا مثيل له.

ويتطلب مثل هذا التعهد، سنوات من التخطيط والمرونة المستمرة؛ إذ أعلنت UPS وExpo 2020 عن الشراكة في عام 2017، وتقوم الشركة بالتخطيط وتقديم الخدمات التشغيلية منذ ذلك الحين.

وقامت UPS بزيادة السعة والتكنولوجيا والقدرات لخدمة العملاء الذين يشحنون البضائع إلى دبي وعبرها، بما في ذلك الحكومات التي تقوم بتركيب أجنحة دولها لعرض ثقافاتهم وأفرادهم واقتصاداتهم.

وسيبقى هذا الوجود الموسع بعد انتهاء الحدث، مما يسمح لشركة UPS بدعم التجارة والتجارة في هذه المنطقة سريعة النمو، وطوال الوقت يظل التزام UPS بتقديم معرض مستدام أولوية قصوى.

وتعمل UPS على تشغيل مركبات وقود بديلة مثل دورات المساعدة الكهربائية والدراجات ثلاثية العجلات طوال فعاليات الحدث الذي يستمر ستة شهور.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز جميع شاحنات توصيل UPS في الموقع بوسائل الاتصال عن بُعد، والتي توفر رؤية لأداء السيارة وتتيح مزيدا من التحكم والكفاءة عبر الأسطول.

وتنطلق اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أعمال إكسبو 2020 دبي، بمشاركة أكثر من 192 دولة حول العالم، وسط توقعات بجذب 25 مليون سائح خلال فترة الدورة المستمرة حتى 31 مارس/آذار 2022.

ومنذ عدة شهور، اكتملت بنسبة 100% أعمال البناء الرئيسية لكافة منشآت إكسبو دبي، إذ إن الموقع الممتد على مساحة 4.5 كيلومتر مربع، تحوّل إلى ما يشبه المدينة العصرية في صحراء جنوب دبي.

وتم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية في غالبية الأجنحة، وتم افتتاح الأنفاق، وتعبيد الشوارع، وتركيب نظام مكبّرات صوت شامل وأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات، فيما تزدهر أشجار الزيتون والمانجو المزروعة بين الأبنية.

وبعد انتهاء المعرض، من المقرّر تحويل الموقع إلى قطاع للسكن ومركز للمعارض ومقر لعشرات الشركات.