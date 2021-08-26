لعبة "بوكيمون جو" ترتدي الكمامة في حضرة كورونا

أعلنت شركة Niantic المطورة للعبة بوكيمون جو، عن إعادة تفعيلها لمسافات التباعد التي طبقتها على اللاعبين منذ بداية أزمة كورونا.

ووفق موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار السيارات، كانت قد فرضت Niantic مسافة تباعد بين اللاعبين وأقرب موقع لمحطات Pokéstops في الواقع، بحد أقصى 80 مترا، مع بداية أزمة كورونا.

ومع بداية أغسطس، أعادت الشركة تفعيل المسافة الأولى التي كانت متبعة قبل كورونا، وتصل لـ40 مترا، قبل أن يعترض مستخدمو اللعبة على هذا القرار.





وحسب تغريدة جديدة نشرت على حساب بوكيمون جو على موقع تويتر، أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير اللعبة عن عودة مسافة 80 مترا من جديد على أن يعاد تفعيلها على كافة مستخدمي اللعبة بداية من الأول من سبتمبر المقبل.

أحدث ألعاب بوكيمون

ويضم عالم ألعاب الهواتف الذكية العديد من ألعاب "بوكيمون" لمختلف الأنظمة، وقريبا تنضم لأسرة بوكيمون لعبة جديدة باسم "بوكيمون يونايت".

وشهد يونيو الماضي، الإعلان عن لعبة جديدة تسمى "بوكيمون يونايت"، تقرر إطلاقها للاستخدام عبر أنظمة أندرويد و ios بالهواتف الذكية.

وأعلنت القناة الرسمية للعبة عبر موقع يوتيوب، عن موعد طرح هذه اللعبة الجديدة كليا، وذلك في يوم 22 من سبتمبر القادم، مستغلة زخم الوسط التقني بمؤتمر أبل السنوي بالخريف.

وهذه اللعبة، ستكون عبارة عن ميدان معركة للبوكيمون، يمكن أن يشارك بها خمسة لاعبين في الوقت نفسه، ويمكن الحصول عليها حاليا عن طريق التسجيل مسبقا عبر متجر تطبيقات أنظمة ios وأندرويد.

جدير بالذكر أن اللعبة كانت متوفرة من يوليو الماضي، ولكن للاستخدام عبر أجهزة ألعاب الفيديو "نينتيندو سويتش" فقط.



