أسعار العملات الرقمية اليوم.. هبوط جماعي "غامض" بقيادة بيتكوين

واصلت أسعار العملات الرقمية المشفرة هبوطها شبه الجماعي، اليوم الخميس 26 أغسطس/آب 2021، ووصلت معدلات الخسارة إلى نحو 5%.

وانخفضت قيمة عملة بيتكوين (الأشهر عالميا) خلال تداولات اليوم بنسبة 2.44% إلى 46,990.89 دولار بحلول الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين خلال التداولات إلى مستوى 883.30 مليار دولار، وجاء حجم التعاملات عند مستوى 35.15 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

هبوط غامض

يأتي هبوط بيتكوين، إثر موجة صعود كبيرة خلال الأيام الماضية حيث كسرت حاجز 50 ألف دولار.

وليس هناك أحداثا جوهرية وراء الهبوط الحالي لسعر العملات المشفرة، وهو ما يرجح فرضية "جني الأرباح" قبيل موجة صاعدة لاحقة.

وترافق صعود بيتكوين في الأيام الماضية مع رهانات للمستثمرين على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

وسجلت البيتكوين مكاسب بنحو 82% منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير/كانون الثاني.

والأسبوع الماضي أيضا، ارتفع سعر العملات الافتراضية في وقت واصلت فيه الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي.

كما أعلنت "ايه ام سي" المشغلة لدور السينما في أمريكا، الثلاثاء، أنها ستكون مستعدة تقنيا لقبول عملة بيتكوين لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الجاري.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 2.36% إلى 3,133.45 دولار.

وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 5% إلى 0.277165 دولار.

كما انخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.44% لتصل إلى 1.13 دولار.

وتراجع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 3.37% إلى 169.40 دولار.

كما نزل سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 4.53% لتسجل نحو 24.69 دولار.

وهبط سعر العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 4.43% لتسجل 25.15 دولار.

وانخفض سعر عملة cardano ADA بنسبة 5.60% لتسجل 2.59 دولار.

كما تراجعت عملة Binance coin BNB بنسبة 0.96% لتسجل 483.70 دولار.