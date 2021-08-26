"نوفي".. كل ما تريد معرفته عن محفظة فيسبوك للعملات المشفرة

ترفض شركة فيسبوك الاستسلام للضغوط المتركزة عليها والتي تسعى لإجبارها على ترك مجال "العملات المشفرة"، وهو ما دفعها لخطوة جديدة.

وبحسب ما قال مسؤول رفيع في الشركة في مقابلة مع موقع أمريكي، تستعدّ فيسبوك حاليا لإطلاق محفظة إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين العملات الرقمية المشفرة.

وهذه أحدث خطوة من فيسبوك، بعد أن غيرت في ديسمبر/ كانون الأول 2020، اسم عملتها الرقمية اتي واجهت هجوما كبيرا من "ليبرا" إلى "دييم" ونقلت مقرّ العمليات الخاصة بها من سويسرا إلى الولايات المتحدة في إطار "تحوّل استراتيجي".

متى تُطرح نوفي؟

وأوضح ديفيد ماركوس رئيس وحدة العملات المشفّرة لموقع "ّذي إنفورمايشن" الإخباري أن مسؤولي الشركة "ملتزمون" بإطلاق المحفظة الرقمية التي تحمل اسم "نوفي" هذه السنة.

وكشف ماركوس أنه كان يفضّل إطلاق "نوفي" بالتوازي مع "دييم"، وهي عملة رقمية مربوطة بالدولار قيد التطوير في الشركة، غير أن موعد طرحها ليس أكيدا بعد.

وقال ديفيد ماركوس خلال المقابلة "من حيث المبدأ، من الممكن إطلاق نوفي قبل دييم... لكن ليس هذا ما نريد فعله بالضرورة"، مشيرا إلى أن الأمر "رهن المدّة اللازمة لتطوير دييم. وهذا ليس من اختصاصي".

الهجوم على "ليبرا"

وكانت "فيسبوك" أعلنت في 2019 عن نيتها إطلاق عملة مشفّرة تحت اسم "ليبرا"، لكنها واجهت معارضة من الجهات الناظمة على خلفية مخاوف بشأن الأمن والموثوقية.

ووصل الأمر إلى حد التهديد من قبل بعض البنوك المركزية والحكومات، الأمر الذي دفع الشركة إلى تأجيل طرح العملة عدة مرات قبل تغيير اسمها.

وكان المسؤولون عن البنوك المركزية والسياسيون قلقون من أن عملة فيسبوك الرقمية قد تقوض العملات السيادية مثل الدولار، وتمكن من غسل الأموال وانتهاك خصوصية المستخدمين.



وفقدت منظمة "ليبرا" المدعومة من فيسبوك منذ ذلك الحين العديد من الداعمين الرئيسيين، بما في ذلك فيزا وماستر كارد وباي بال.

مولد "دييم"

ولاحقا تم تغيير اسم المنظمة إلى "دييم" التي اقترحت في البداية عملة عالمية مرتبطة بسلة من العملات الرئيسية، وبعد الكثير من المعارضة التنظيمية، حولت المجموعة تركيزها إلى العديد من العملات المستقرة المدعومة بعملات مختلفة، بالإضافة إلى عملة واحدة متعددة العملات.

وتخطط "دييم" في الوقت الحالي لإصدار عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي فقط، تسمى Diem USD.



وعلى عكس عملة بيتكوين، التي تستخدم تقنية البلوك تشين ولا تخضع لسيطرة أي سلطة مفردة، فإن تقنية "دييم" ستكون متاحة لعدد قليل من المشاركين فقط، مثل فيسبوك والأعضاء الآخرين في جمعية Diem.

وتم تصميم العملات المستقرة أيضًا لتجنب تقلب الأسعار الملحوظ في العملات المشفرة مثل بيتكوين.

ويمثل بنك Silvergate المصدر الحصري لعملة Diem USD، ويدير احتياطي عملة Diem USD بالدولار، وذلك بعد أن أصبح وجهة مثالية لشركات العملات المشفرة التي يتجنبها المقرضون التقليديون.