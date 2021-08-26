سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 26 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس، 26 أغسطس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط الدولار، عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 19 بنكا، منها بنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، وأبوظبي الإسلامي، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والقاهرة، و ، وعودة، والكويت الوطني، والمصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

مصر تدخل سوق "الصكوك السيادية"

أعلنت وزارة المالية، أن مصر ستصدر صكوكا في النصف الأول من عام 2022.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وتابع: وذلك لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

وأضاف، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف.

وتابع: وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملات المحلية والأجنبية.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.35 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.36 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى نحو 21.44 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.46 جنيه للشراء، و21.60 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.