تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 26 أغسطس 2021

تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 26 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.35 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.36 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.36 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس..

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند 18.27 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 18.33 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

ارتفاع إيرادات قناة السويس

وأعلنت هيئة قناة السويس عن ارتفاع إيرادات الممر الملاحي العالمي، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة، إن إيرادات القناة زادت 11.2 % إلى 3.88 مليار دولار في الفترة من 20 يناير/كانون الثاني إلي 20 أغسطس/ آب 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت فيها الإيرادات 3.49 مليار دولار.

وفي مطلع أغسطس/آب الجاري، نشر مجلس الوزراء المصري تقريراً حول قناة السويس تضمن حديثا عن إمكانية توسيعها، وتطرق إلى إشادات دولية بالمجرى الملاحي العالمي.

وأبرز التقرير الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية، حيث تعد أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب، كما أن نسبة الحوادث بها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، ليواصل استقراره المستمر خلال الشهور الماضية.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى نحو 21.44 جنيه للشراء، و 21.58 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.46 جنيه للشراء، و21.60 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.