شقيق شاه مسعود: المقاومة ضد طالبان "تتوسع"

قال أحمد والي مسعود، شقيق القيادي البارز والمعارض لحركة طالبان الراحل أحمد شاه مسعود، إن المقاومة "تتوسع بشكل كبير" في أفغانستان.

واعتبر مسعود في تصريح لوكالة "فرانس برس" أثناء زيارته لباريس، أنه "لقد تغيرت معتقدات الشعب الأفغاني خلال السنوات العشرين الماضية.. تريد النساء الأفغانيات العيش والعمل.. يعيش الشباب في عالم مختلف عن عالم طالبان.. طالبان الآن هي المجموعة الأكثر عزلة في البلاد".



وأضاف: "يعتقد الناس أن الأفغان متخلفون، وأنهم سيقبلون نسخة طالبان من الشريعة، لكن الوضع لم يعد كذلك".

وتابع: "المقاومة توسعت بشكل كبير في أنحاء أفغانستان"، موضحا أن هذه المقاومة لا تقتصر على "تنظيم عسكري واحد".

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/آب، بعد أن دخلت كابول دون قتال يذكر.

وتزعم الحركة أنها تغيرت عما كانت عليه بين 1996-2001، عندما اتسم حكمها بالانتهاكات والعنف خاصة ضد المرأة وأقلية الهزارة الشيعية.

ومؤخرا تم تشكيل جبهة المقاومة الوطنية، وهي جماعة المعارضة الرئيسية لطالبان، في منطقة ولاية بنجشير، قرب العاصمة الأفغانية كابول، والتي فشلت طالبان وقبلها القوات السوفياتية في السيطرة عليها.

وعلى رأس تلك الجبهة أحمد مسعود، نجل القائد مسعود وابن شقيق أحمد والي، وقد طلب المساعدة من الدول الغربية لتسليح قواته.

ويبدو أن طالبان التي تحاصر بنجشير ولديها أسلحة متطورة غنمتها من القوات الأفغانية، بحسب "فرانس برس".

واعتبر أحمد والي مسعود أن "على المجتمع الدولي التزام أخلاقي بمساعدتنا"،مضيفا:" وقبل كل شيء حماية نفسه من توسع القوات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان تحت رعاية طالبان ومنعها من التأثير على المنطقة".

وشدد أن عناصر جبهة المقاومة الوطنية "محاربون ذوو خبرة. يمكننا أن نفعل نفس الشيء (القتال) مثل طالبان.. تلك ليست مشكلة كبيرة".

وأكد أنه في حال فشل الحوار مع طالبان "يمكننا المقاومة بأي شكل من الأشكال وفي أي وقت وإلى الأبد".