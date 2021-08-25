موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. عيوب تسلا وأعطال كيا ورقائق متوحشة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

نشر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تغريدة على تويتر انتقد خلالها أحدث إصدار من برنامج مساعدة السائق التجريبي (FSD Beta 9.2).

وكتب ماسك في تغريدته: "FSD Beta 9.2 في الواقع ليس برنامج ملاحة رائع، لكن فريقي القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي يعملان من أجل تحسينه بأسرع ما يمكن.. نحاول أن يكون لدينا نموذج واحد لكل من الطرق السريعة وشوارع المدينة، لكن الأمر يتطلب إعادة تدريب ضخمة".



وتقدم تسلا العديد من أنظمة القيادة الذكية مسبقة الدفع حسب رغبة كل عميل، وتصل قيمة حزمة القيادة الذاتية الكاملة أو ما يعرف بـ(FSD) إلى 10 آلاف دولار أو 199 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة، ورغم التكلفة الباهظة يشترط نظام القيادة الذاتية وجود سائق يقظ خلف عجلة القيادة.



كشفت كيا عن قائمة الأعطال الشائعة التي تعرضت لها مجموعة من موديلاتها من مختلف دول العالم على مدار عام 2021.



ونقل عنها موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم مجموعة موديلات شهدت هذه الأعطال الشائعة، مع الكشف عن متوسط تكلفة صيانة هذه الأعطال.



ضمت القائمة طراز كيا سورينتو، وكان العطل الشائع بهذا الطراز، عملية استبدال الكشاف الأمامي، بمتوسط تكلفة تتراوح بين 82 و 90 دولارا.



انضمت تويوتا لقائمة ضحايا عجز الرقائق في عالم صناعة السيارات، بعد إعلانها عن اضطرارها لوقف التصنيع في سبتمبر/أيلول.



وحسب موقع "موتور وان" أقرت تويوتا بوصول أزمة الرقائق "أشباه الموصلات" لمصانعها، رغم محاولاتها المستميتة لتجنب ذلك، ويبلغ تأثير العجز أقصاه بعملية التصنيع في مصانع تويوتا بأمريكا وكندا والمكسيك، والتي ستشهد تراجعا كبيرا في معدلات إنتاجها الشهر المقبل.



وتواجه قطاعات صناعية كثيرة تشمل الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية والسيارات، منذ شهور صعوبات في التزود بالرقائق، أو أشباه الموصلات تلك الشرائح التي لا يزيد ثمن الواحدة منها على دولار واحد.



طرحت شركة كيا (عملاق صناعة السيارات في كوريا الجنوبية)، السيارة الجديدة كيا K8 موديل 2022، وهي نسخة مطورة من السيارة كيا كادينزا.

وتعد كيا K8 أول سيارة تحمل الشعار الجديد لشركة كيا، كما جاءت بتصميم جديد كليا ربما يكون غريبا على البعض من عملاء كيا في السعودية.



وعن مواصفات سيارة كيا K8 موديل 2022 تتمتع الواجهة بشبك وجه النمر على شكل مجوهر مندمج بالمصدات الأمامية ما يجعل الموديل مختلفاً للغاية عن سيارات كيا الأخرى.



تعد صيانة السيارات من أهم الخطوات التي يجب الحرص عليها حتى لا تحدث مفاجآت غير سارة عند القيادة بخلاف الحفاظ على سلامة المركبة.



ووفق خبراء، توجد 8 أجزاء في السيارة يستلزم فحصها باستمرار لقيادة دون متاعب. وجمع موقع "كار فاكس" المختص بأخبار السيارات تلك القائمة ونصح بفحصها دائما.



وقال، بداية يجب التركيز على فحص الإطارات، التي قد تتعرض لأي عامل يؤدي إلى تآكلها، وأيضا الكشافات الأمامية والخلفية.