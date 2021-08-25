واشنطن تدين فضيحة الانتهاكات الإيرانية بسجن إيفين

لا تزال فضيحة الانتهاكات التي ترتكب في سجن إيفين الإيراني تواجه بصرخات الاستهجان من المنظمات الدولية والمجتمعات الديمقراطية.

وفي تغريدة لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، قالت الخارجية الأمريكية إن: "اللقطات المسربة من سجن إيفين سيئ السمعة في إيران تؤكد ما عرفناه طويلا بأن هناك تعذيبا منهجيا في السجون الإيرانية."

ودعت الخارجية الأمريكية، السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد واحترام كرامتهم.



وكانت مجموعة قراصنة أطلقت على نفسها "عدالة علي"قد تمكنت من فضح الانتهاكات الإيرانية، التي تجري داخل سجن إيفين سيئ الصيت، لتبرز إلى الواجهة واحدة من أبرز بؤر التعذيب.

توثيق مشاهد التعذيب بكاميرات المراقبة وتسريبها إلى الإعلام الأجنبي، لم يترك أمام السلطات الإيرانية إلا الاعتراف بانتهاكات قديمة قدم سجن إيفين، والسعي إلى امتصاص "صدمة الاكتشاف"، باعتذار نادر لمسؤولي السجن الخطير.

واعتذر محمد مهدي حاج محمد، رئيس منظمة السجون الإيرانيةـ في تغريدة على تويتر، أمس الثلاثاء، عن "السلوك غير المقبول" الذي ظهر في مقاطع الفيديو.

ونشر موقع إيران إنترناشيونال هذه التسريبات للمرة الأولى يوم الأحد الموافق 22 أغسطس / آب، وتتضمن إحداها إساءة معاملة أحد السجناء. كما تُظهر هذه التسريبات سجينًا يغمى عليه في مكان يُرجح أنه ساحة سجن، ثم يصل عدد من حراس السجن ويسحبونه على الأرض لمسافة طويلة.

سجن إيفين

قبل سنوات من سيطرة النظام الحالي على الحكم في إيران، أنشأ الشاه محمد رضا بهلوي سجن إيفين، وتحديدا عام 1971، لكن ما يسمى "الثورة الإسلامية"، التي قادها المرشد الراحل آية الله الخميني عام 1979، ورثت هذا السجن، ومنذ ذلك الحين وهو مركز تعذيب لآلاف السجناء السياسيّين.

يحتوي السجن الذي يقع شمال العاصمة الإيرانية طهران، على مجموعة من غرف الاستجواب تحت الأرض، ويتعرض المعتقلون فيه للتعذيب بانتظام، لإجبارهم على التوقيع على اعترافات، وفق تقارير منظمة العفو الدولية.

تدير السجن قوات من الحرس الثوري، ويخضع مباشرة لرعاية المرشد الحالي علي خامنئي حاليا، رغم الوصاية النظرية لإدارة السجون بوزارة العدل بالحكومة الإيرانية.

نزلاء السجن يتوزعون بين معارضين للنظام الحالي، والمحتجين على الأوضاع المعيشية، كما يستضيف ذوي الجنسية المزدوجة، الذين تلاحقهم التهم الملفقة غالبا، بالعمالة والتجسس.