سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في تعاملات مساء الأربعاء 25 أغسطس 2021، في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات.

وسجل متوسط سعر الدولار في مكاتب الصرافة، والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، خلال تعاملات الأربعاء، نحو 1470 دينارا للشراء، و 1480 دينارا للبيع، وذلك حسب موقع إعلام محلية.



ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، منتصف أغسطس/آب، إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية للعراق، قال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إن "سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث إن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار إضافة إلى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة".

وأكد على أن "تقليل قيمة الدينار زاد من تنافسية السعر العراقي على أساس أن السلع التي تأتي من الخارج تستفيد من قوة الدينار العراقي تجاه الدولار لأن عملة الدولار عملة عالمية، وعندما يتم رفع سعر صرف الدولار سترفع تنافسية السلع وتنخفض، لأنها تقل الصادرات العراقية من دول الخارج".

أسعار الدولار في العراق

وسجل سعر صرف الدولار في بورصة بغداد نحو 1474 دينارا.

فيما تراجع متوسط سعر الدولار في مكاتب الصرافة، والأسواق المحلية، بإقليم كوردستان، خلال تعاملات الأربعاء، نحو 1473 دينارا للشراء، و 1476 دينارا للبيع.

بينما سجل في بورصات أربيل، والبصرة، والموصل نحو 1476 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1727.82 دينار للشراء، و 1730.03 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 2017.61 دينار للشراء، و2019.19 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، فى تعاملات اليوم، إلى نحو 391.78 دينار للشراء، و392.47 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي،إلى نحو 400.31 دينار للشراء، و400.42 دينار للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 4879.80 دينار للشراء، و4893.42 دينار للبيع.