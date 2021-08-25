بشرط.. طالبان تسمح للأفغان بمغادرة البلاد بعد أغسطس

أعلن المبعوث الألماني لأفغانستان ماركوس بوتزل، أن حركة طالبان وافقت على السماح للأفغان بالمغادرة بعد المهلة النهائية في 31 أغسطس/آب.

وأفاد بوتزل على "تويتر" بأنه التقى نائب رئيس وفد طالبان المفاوض شير محمد عباس ستانيكزاي، الذي "أكد لي أنه ستبقى لدى الأفغان بشرط يكون لديهم وثائق قانونية فرصة السفر على متن الرحلات التجارية بعد 31 أغسطس/آب".



من جانب أخر قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الجيش الأمريكي سيواصل عمليات الإجلاء من مطار كابول حتى انتهاء المهلة المقررة في 31 أغسطس/آب إذا دعت الحاجة.

وأوضحت أن آخر يومين ستكون الأولوية لإجلاء القوات الأمريكية والعتاد العسكري.

وقال الميجر جنرال وليام تايلور من هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، في إفادة صحفية، إن أكثر من عشرة آلاف شخص موجودون حاليا في مطار كابول ينتظرون إجلاءهم من أفغانستان.

وأضاف أن 90 رحلة جوية عسكرية أمريكية ورحلات دولية أخرى أجلت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 ألفا آخرين مما يرفع العدد الإجمالي لمن شملتهم عمليات الإجلاء حتى الآن إلى 88 ألفا، وقال إن طائرة تغادر كل 39 دقيقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون"،إن هناك أكثر من 10 آلاف شخص في مطار كابول ينتظرون عمليات إجلاءهم من أفغانستان.

