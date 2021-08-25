وزير خارجية إسرائيل مشيدا بسفير بلاده للإمارات: خبرته تساهم في تعزيز العلاقات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن سفير بلاده لدى دولة الإمارات أمير حايك، سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
ونشر لابيد في تغريدة عبر موقع تويتر، الأربعاء، صورة له في اجتماع مع حايك، وكتب "اجتماع عمل مع سفير إسرائيل لدى الإمارات".
وأضاف: "أنا واثق من أن حايك سيساهم بالكثير من خبرته في تعزيز العلاقات التي تقام مع الإمارات العربية المتحدة وسيؤدي إلى توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وفي تقارير سابقة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اختيار حايك لهذا المنصب يعكس رغبة لابيد بمنح أولوية للعلاقات مع الإمارات.
والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين حايك في هذا المنصب.
وكان لابيد افتتح، الشهر الماضي، السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية الإسرائيلية العامة في دبي، فيما افتتحت الإمارات العربية المتحدة سفارتها في تل أبيب.
وحايك يعتبر أول سفير إسرائيلي في الإمارات عقب اتفاق السلام الموقع بين البلدين العام الماضي.
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