مواجهات "عمارة" الصومالية.. قتلى من "الشباب" في غارة أمريكية

عشرات القتلى من "الشباب" الإرهابية في غارة جوية أمريكية إسنادا للقوات الصومالية في بلدة عمارة وسط البلد الأفريقي.

وأمس الثلاثاء، استعادت القوات الحكومية بلدة عمارة الواقعة في محافظة غلمدغ من قبضة الحركة المسلحة في هجوم عكسي عقب سويعات من انسحاب تدريجي.

وقالت وزارة الأمن في ولاية غلمدغ، اليوم الأربعاء، إن "غطاء جويا أمريكيا، استهدف إسنادا لقوات مشتركة (فيدرالية ومحلية) صومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عناصر من حركة الشباب، وتمت تصفية 60 إرهابيا جراء الغارة الجوية".

من جانبه، أكد الجيش الصومالي، في بيان اطلعت عليه "دوت الخليج الإخبارية"، مقتل ما لا يقل عن 90 إرهابيا، بينهم قيادات، في عمليات جوية وبرية ضد حركة الشباب الإرهابية شارك فيها شركاء دوليون.

وذكر بيان الجيش أن 5 جنود صوماليين لقوا حتفهم خلال المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي الشباب في ولاية غلمدغ.

والثلاثاء، هاجمت حركة الشباب الإرهابية بلدة عمارة بسيارة مفخخة يقودها انتحاري أعقبها قتال عنيف انسحب إثره الجيش الصومالي تكتيكيا قبل أن يستعيد البلدة من قبضة المليشيات.

والبلدة جرى تحريرها مؤخرا من المليشيات الإرهابية في حملة عسكرية استمرت خلال الشهرين الماضيين.

وتعتبر هذه الغارة الرابعة التي يتم تنفيذها في محافظة غلمدغ منذ بدء الحملة العسكرية في يونيو/حزيران الماضي.

وكثف الجيش الصومالي عملياته في عموم محافظات البلاد، لتأمين الانتخابات العامة التي انطلقت في البلاد نهاية يوليو/تموز الماضي.