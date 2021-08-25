سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

انخفض متوسط سعر الدولار، مقابل الليرة السورية، اليوم الأربعاء، 25 أغسطس/آب 2021، في السوق غير الرسمية "السوداء".

و ظل سعر صرف الدولار في البنوك السورية، ثابتا عند 2512 ليرة.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار، في السوق الموازية (السوداء)، بالعاصمة دمشق، إلى 3355 ليرة للشراء، و 3405 ليرة للبيع.

كان الدولار يساوي 47 ليرة سورية، قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، خسائر رأس المال في سوريا، بنحو 117.7 مليار دولار، والأضرار الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المهدر بنحو 324.5 مليار دولار مما يوصل كلفة الصراع إلى نحو 442.5 مليار دولار.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي السوري، من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.

أسعار اليورو والإسترليني في سوريا

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي في سوريا لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى 3940 ليرة للشراء، و 4000 ليرة للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في سوريا إلى 4605 ليرات للشراء، و 4675 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، الأربعاء، لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى 894 ليرة للشراء، و909 ليرات للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية، إلى 913 ليرة للشراء، و927 ليرة للبيع.

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا بالسوق "السوداء" إلى 11.135 ألف ليرة للشراء، و11.325 ألف ليرة للبيع.