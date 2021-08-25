أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الأربعاء، 25 أغسطس/آب 2021، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 217.38 ريال (57.97 دولار).

وانخفض جرام الذهب عيار 21 ، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، إلى 190.21 ريال (50.72 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، إلى 163.03 ريال (43.48 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 126.80 ريال (33.81 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، في تعاملات صباح الأربعاء، إلى 6761.25 ريال (1803 دولارات).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في السعودية، إلى نحو 1521.66 ريال (405.78 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تماسك الذهب فوق مستوى 1800 دولار، إذ يراهن بعض المستثمرين على أن أحدث قفزة في الإصابات بكوفيد-19 قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للإحجام عن إعلان عزمه تقليص دعمه للاقتصاد خلال ندوته في جاكسون هول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.1% إلى 1806.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش.

وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، بنسبة 0.2% ليسجل 1808.90 دولار.

وقفز الذهب، بنسبة 1.4%، في تعاملات الإثنين، مع تراجع الدولار، وتزايد قلق المستثمرين من أن تزايد الإصابات بالسلالة دلتا قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تأخير إنهاء الدعم الاقتصادي.

وإلى جانب ذلك، أظهرت بيانات تباطؤ نمو نشاط الشركات في الولايات المتحدة في أغسطس/آب الجاري، بينما فقد الانتعاش الاقتصادي القوي في آسيا من العام الماضي زخمه.





وقال كارستن مينكي رئيس "نكست جنريشن ريسيرش"، لدى "جوليوس باير" في مذكرة:" على الرغم من أن الوعكات قصيرة الأجل للنشاط الاقتصادي تمثل خطرا يجب مراقبته، فإن تجدد الركود يجلب معه دعما دائما للذهب، لا يزال غير مرجح للغاية".