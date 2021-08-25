يلتقي بايدن الخميس.. رئيس وزراء إسرائيل يصل واشنطن

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الخميس.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدها نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" :إن "بينيت وصل واشنطن وسيلتقي الرئيس بايدن الخميس".

وتمهيدا لهذه القمة من المقرر أن يجتمع بينت، اليوم الأربعاء، مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم وزيرا الخارجية انتوني بلينكن، والدفاع لويد اوستين، ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان.

وغادر بينيت إسرائيل في وقت سابق الثلاثاء في طريقه إلى واشنطن، وقال بينيت: "أتجه الآن إلى مدينة واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي هو صديق قديم وصديق حقيقي لإسرائيل".

وأضاف: "ومن المقرر أن ألتقي، الأربعاء، كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع".

وأشار إلى أن "هناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة وحكومة جديدة في إسرائيل، وأنا أجلب معي من القدس روحًا جديدة من التعاون تستند إلى علاقة خاصة تجمع كلتا الدولتين وتعود إلى سنين طويلة".

وتابع بينيت: "سنتناول العديد من الجبهات، وعلى رأسها الجبهة الإيرانية، ولا سيما الطفرة التي حققها البرنامج النووي الإيراني على مدار السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وسنتحدث عن الخطط المعنية بكبح هذا البرنامج بشكل خاص".

ولفت إلى أن مباحثاته في واشنطن ستعالج أيضا "عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك سنتناول مجالات الاقتصاد والهاي تك (التقنية العالية) والابتكار، والأزمة المناخية التي تراودنا جميعًا، وبالطبع مكافحة كورونا".

والسبت الماضي، أعلن متحدث إسرائيلي أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيلتقي المستشارة الألمانية، ويزور مصر للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة يلتقي خلالها الرئيس جو بايدن.