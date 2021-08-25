سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 25 أغسطس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 47.3 % خلال الربع الأول من 2021، إلي نحو 1.429 مليار دولار مقابل نحو 970.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط الدولار، عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك، أبوظبي الإسلامي،العربي الأفريقي،التجاري الدولي، القاهرة،بنك HSBC، المشرق، بلوم مصر، عودة،والكويت الوطني، المصري الخليجي، بركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

قناة السويس

وأعلنت هيئة قناة السويس عن ارتفاع إيرادات الممر الملاحي العالمي، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة، إن إيرادات القناة زادت 11.2 % إلى 3.88 مليار دولار في الفترة من 20 يناير/كانون الثاني إلي 20 أغسطس/ آب 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت فيها الإيرادات 3.49 مليار دولار.

وفي مطلع أغسطس/آب الجاري، نشر مجلس الوزراء المصري تقريراً حول قناة السويس تضمن حديثا عن إمكانية توسيعها، وتطرق إلى إشادات دولية بالمجرى الملاحي العالمي.

وأبرز التقرير الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية، حيث تعد أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب، كما أن نسبة الحوادث بها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.36 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى 21.46 جنيه للشراء، و21.60 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.