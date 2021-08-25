إصابة شخصين في هجوم بمادة حمضية بمترو طوكيو

أصيب شخصان في هجوم بمادة حمضية في محطة مترو في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم ما زال طليقا.



وتابعت، أن رجلا وامرأة أصيبا بحروق بعدما ألقى شخص مشتبه به، ما يعتقد أنه حامض الكبريتيك في محطة مترو أنفاق بطوكيو وفر من مكان الحادث، بحسب الشرطة.

ووقع الحادث وسط إجراءات أمنية مشددة مع افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

ونُقل المصابان إلى مستشفى وما زالا بوعيهما، ولم تعرف بعد دوافع المهاجم، بحسب الشرطة.

وفي أوائل أغسطس/آب الجاري، أصيب 9 أشخاص في حادث طعن بأحد القطارات بالعاصمة طوكيو.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية حينها، إن الحادث وقع في قطار ركاب أوداكيو الكهربائي للسكك الحديدية مساء الجمعة، في وقت أعلنت فيه الشرطة احتجازها رجلاً في متجر صغير بعد فراره من مكان الحادث.

ونقلت الوكالة عن مصادرها القول إن "من بين الـ9 امرأة في العشرينيات من عمرها أصيبت بجروح خطيرة بطعنات متعددة في ظهرها وصدرها، بينما أصيب الباقون وجميعهم رجال، بجروح طفيفة".

وذكرت صحيفة سانكي أن المشتبه به قال للشرطة "بدأت أشعر منذ نحو ست سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة. أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس".

وتعد جرائم العنف نادرة في اليابان لكن وقعت سلسلة من الهجمات بالسكاكين من قبل مهاجمين غير معروفين للضحايا.