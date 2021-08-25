رغم تحفظات طالبان.. توقعات أمريكية بوصول أفغان للمطار

تتوقع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لبعض الأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات خاصة بالذهاب لمطار كابول لإجلائهم خلال أيام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء: إن" الأفراد الذين نعطيهم الأولوية، المؤهلون لتأشيرات الهجرة الخاصة نتوقع أنهم سيتمكنون من الوصول للمطار"، رغم بيان حركة طالبان.



كان متحدث باسم طالبان قال إن الحركة تريد من الولايات المتحدة الكف عن تشجيع الأفغان على الرحيل والتوقف عن نقل الخبراء الأفغان إلى خارج البلاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن تعمل على الالتزام بموعد الانسحاب النهائي من أفغانستان في 31 أغسطس /آب الجاري.





وأضاف في كلمة بشأن أفغانستان، الثلاثاء، أن هناك توافقا كبيرا مع قادة مجموعة الدول السبع بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان خصم لطالبان، ولكنه قد يشكل تهديدًا لأمن مواطنينا وقواتنا إذا بقوا في أفغانستان لفترة أطول، مشيرا إلى أن واشنطن ستحكم على طالبان من خلال أفعالها لا تعهداتها الشفهية.

ونوه الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستظل يقظة وتراقب التهديدات الإرهابية في أفغانستان طوال الوقت.

وتجلي الولايات المتحدة آلاف الأشخاص من أفغانستان ومنهم مواطنون أفغان قدموا العون للحكومة الأمريكية في البلاد.