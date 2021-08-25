بايدن: نعمل على الالتزام بموعد الانسحاب النهائي من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تعمل على الالتزام بموعد الانسحاب النهائي من أفغانستان في 31 أغسطس /آب الجاري.

وقال بايدن، في كلمة له بشأن أفغانستان الثلاثاء، إن هناك توافقا كبيرا مع قادة مجموعة الدول السبع بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان.



وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان خصم لطالبان ولكنه قد يشكل تهديدًا لأمن مواطنينا وقواتنا إذا بقوا في أفغانستان لفترة أطول.

ولفت إلى أن واشنطن ستحكم على حركة طالبان من خلال أفعالها لا تعهداتها الشفهية.

ونوه الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستظل يقظة وتراقب التهديدات الإرهابية في أفغانستان طوال الوقت.

وكشف أن المناخ الحالي في أفغانستان مختلف عن مثيله في 2001 ويجب أن نواجه التحديات الحالية.

وفي وقت سابق، أبلغ الرئيس الأمريكي "مجموعة دول السبع" باحتمالية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول بالإدارة الأمريكية لرويترز اليوم إن الرئيس بايدن وافق على اقتراح من وزارة الدفاع "البنتاجون" لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

ويعكس اقتراح البنتاجون تزايد المخاوف الأمنية عند مطار كابول حيث يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلنت أن الرئيس الأمريكي لم يحدد موعدا جديدا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ميركل: بايدن لم يحدد موعدا جديدا للانسحاب من أفغانستان

وقالت ميركل، التي شاركت وبايدن في قمة افتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الثلاثاء، إنه:" لم يتم ذكر مواعيد جديدة لما بعد الموعد المعروف في 31 من أغسطس/ آب الجاري، من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وحثت مجموعة الدول السبع، الثلاثاء، على ضرورة احترام حركة طالبان لحقوق الإنسان في أفغانستان.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة مجموعة السبع بشأن أفغانستان الثلاثاء والتي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال بيان القمة إنه يجب أن تتمسك أي حكومة مقبلة في أفغانستان بالتزامات بلادها الدولية بشأن حقوق الإنسان وحكم القانون ومكافحة الإرهاب.بايدن يبلغ "مجموعة دول السبع" باحتمالية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان