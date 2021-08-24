موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أفضل إطارات الصيف وعيوب تسلا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

يعتبر شراء سيارة كهربائية مستعملة من المخاطرات في عالم السيارات، لعدم اكتساب الغالبية العظمى لمعرفة كيفية الاختيار الصحيح.

انضمت تويوتا لقائمة ضحايا عجز الرقائق في عالم صناعة السيارات، بعد إعلانها عن اضطرارها لوقف التصنيع في سبتمبر/أيلول.



أطلقت شركة مانهارت بيرفورمانس (المتخصصة في تعديل السيارات) سيارتها MH5 800 المعدلة، والتي تعتمد على السيارة بي إم دبليو M5.

في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال صيف عام 2021، قدم موقع "كار أند درايفر"، مجموعة ترشيحات لإطارات تناسب هذا الطقس.

نشر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تغريدة على تويتر انتقد خلالها أحدث إصدار من برنامج مساعدة السائق التجريبي (FSD Beta 9.2).

كشفت كيا عن قائمة الأعطال الشائعة التي تعرضت لها مجموعة من موديلاتها من مختلف دول العالم على مدار عام 2021.