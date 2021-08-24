مناوي يعلن تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن بدارفور

أعلن حاكم دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي، الثلاثاء، تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن ووقف القتال والانفلات الأمني بالأقليم.

وأوضح مناوي خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً بمخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، أن القوة المشتركة تضم كافة الوحدات العسكرية والأمنية وحركات الكفاح المسلح.



وقال إن تشكيل قوة مشتركة يأتي عوضاً عن التأخير الذي لازم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في إتفاق جوبا لسلام السلام.

وكان اتفاق جوبا، أقر تشكيل قوة مشتركة قوامها 20 ألف جندي لحفظ السلام في دارفور لتكون بديلة لبعثة "يوناميد" التي تم سحبها في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكن لم يتم تكوينها حتى الآن، بسبب شح الموارد.

وقال مناوي إن إدارة إقليم دارفور تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية والتنسيق التام مع كافة الجهات وإشراكهم من أجل إنهاء معاناة المواطنين.

وناشد الجميع بضرورة إخلاص النوايا والعمل من أجل البناء وإعادة الإعمار.

وأضاف حاكم إقليم دارفور أن أولويات حكومته للمرحلة المقبلة تتمثل في توفير الأمن والاستقرار وتأهيل وتدريب شريحة الشباب والمرأة وبناء القدرات بجانب توفير المشروعات الاقتصادية المنتجة للاستفادة من الطاقات الايجابية للشباب.

ووجه مناوي إدارة التعليم بولاية شمال دارفور بتأسيس مدرسة ثانوية ضافية بمخيم زمزم للطلاب النازحين في المعسكر.

من جانبه، أوضح قائد الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر أن تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يعد تحدياً أمنياً كبيراً يواجه البلاد.

مشيراً في ذات الخصوص إلى الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى من أجل استقرار الأمن وحماية المواطنين، مناشداً بضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وبعد توقف حرب ضارية امتدت لأكثر من 16 عاما، مازال إقليم دارفور يعاني من القتال القبلي الذي يتجدد من حين لآخر وسط فجوة أمنية ملحوظة.

ويتمسك قادة الحركات المسلحة بتشكيل القوة المشتركة التي قوامها 20 ألف جندي المنصوص عليها في اتفاق السلام، بينما تبرر الحكومة تأخير هذا البند بشح الموارد.