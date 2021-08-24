موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. إنجاز إماراتي جديد و خطة عملاق النفط

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تستعرض أستراليا في جناحها بمعرض إكسبو 2020 دبي خبراتها المبتكرة وتاريخها الثقافي المتنوّع الذي يمتد إلى 60000 عام .

نجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في اقتناص لقب أغنى رجل في العالم، متخطيا منافسه عملاق التجارة الإلكترونية جيف بيزوس مؤسس أمازون.



وسط تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، تصدرت الإمارات الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال العالمي.



وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على خطط عملاق النفط "بريتش بتروليوم" البريطاني، لفصل عملياتها في البلاد إلى شركة قائمة بذاتها.

تحولت لعبة تعرف باسم "الصبارة الراقصة" إلى السلعة الأكثر مبيعا في السوق المصرية، بعدما شهدت إقبالا غير مسبوق من قبل الصغار والكبار.

أظهر استطلاع رأي أجراه إكسبو 2020 دبي أن أغلبية كبيرة ترى أن العالم يحتاج إلى الاتحاد والتعاون بصورة أكبر.

على الرغم من إطلاقها لأول مرة 1988، فإن تحول البنوك المركزية عالميا، نحو الأوراق النقدية البلاستيكية، تسارع السنوات الماضية.

أبدى القائم بأعمال السفير المصري في ليبيا تامر مصطفى استعداد شركات النفط في بلاده للتعاون المشترك في ليبيا.

بين آمال المستثمرين ومخاوفهم، شهدت الأسواق العالمية تحركا إيجابيا في أسعار النفط والأسهم على حساب الذهب الذي يقاوم للاحتفاظ بمكاسبه.



انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" من تنفيذ مشروع محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

كشفت مجموعة سامسونج جروب عن خطة لاستثمار 240 تريليون وون (205 مليارات دولار) خلال ثلاث سنوات مما سيخلق نحو 10 آلاف وظيفة جديدة.

تراجع إنتاج روسيا النفطي إلى 10.41 مليون برميل يوميا خلال الفترة من 1-23 أغسطس/آب الجاري.

ما تزال تركيا تواجه إحدى أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية، ممثلة بتراجع الليرة أمام الدولار، والتبعات المحلية الناجمة عن ذلك،

