بذكرى الاستقلال.. عرض عسكري أوكراني بمشاركة "حلفاء كييف"

قدم نحو 5 آلاف عسكري أوكراني وجنود من بعض دول حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، عرضا عسكريا في كييف.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى 30 لاستقلال الجمهورية السوفياتية السابقة التي تشهد حربا مع الانفصاليين الموالين لروسيا.



وشارك عشرات من الجنود خصوصا أمريكيين وبريطانيين وكنديين في العرض بجانب الجنود الأوكرانيين أمام الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وحضر العرض مسؤولون أجانب مثل الرئيس البولندي أندريه دودا ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم.

وتم استعراض دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ في الجادة الرئيسية في العاصمة الأوكرانية.

كما حلقت حوالى 100 طائرة ومروحية فوق وسط المدينة بينها أكبر الطائرات في العالم "ميريا ان-225"، والمقاتلات البولندية أف-16 والمقاتلات البريطانية "يوروفايتر تايفون".





وكان معظم الجنود الأوكرانيين الذين شاركوا في العرض من العسكريين الذين يقاتلون الانفصاليين في دونباس شرق البلاد، في حرب أودت بأكثر من 13 ألف شخص منذ اندلاعها عام 2014 بعد أسابيع من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش مقتل جندي أوكراني الإثنين على خط الجبهة.





ودعا الرئيس زيلينسكي إلى دقيقة صمت حدادا على الجنود الذين قتلوا في شرق البلاد قائلا:"بمناسبة العيد الوطني علينا أن نتذكر أولئك الذين بفضل تضحياتهم يمكننا أن نكون هنا. إنهم المدافعون عن أوكرانيا وعن استقلالنا".

ووعد بأن "يعود" دونباس وشبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وحضر العرض آلاف الأشخاص الذين كانوا يرتدون قمصانًا تقليدية مطرزة، ملوحين بالأعلام الأوكرانية.