دون كمامة.. مرشح "الصحة" بإيران يثير السخرية

أثار الحضور بدون كمامة لبهرام عين اللهي، المرشح لتولي منصب وزارة الصحة في إيران بقاعة البرلمان، سخرية الإيرانيين.

واعتبر موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، أن "الوزير المرشح لتولي أهم وزارة في البلاد بهرام عين اللهي لا يعير أي اهتماماً للإجراءات والبروتوكولات الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا"، مضيفا:"ربما يكون قد تلقى لقاحاً أجنبياً".



وأضاف الموقع في تدوينة له عبر "تليجرام"، أنه :"حتى لو تلقى اللقاح لكن ذلك لا يمنعه من الالتزام بالبروتوكولات الصحية".

وإيران في الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 700 شخص يوميًا.





وقال المرشح لتولي وزارة الصحة بهرام عين اللهي في شرح خططه في البرلمان الإيراني، إن "أولويتنا هي توفير اللقاحات" و"التطعيم ضد كورونا سينتهي بنهاية فبراير/شباط العام المقبل".

فيما قدم وزير الصحة في حكومة حسن روحاني، سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء، رسالة وداع للكوادر الطبية، وقال "إن فيروس كورونا أضر بكل من إيران والدول المتقدمة".



وإيران لديها واحد من أقل معدلات التطعيم ضد كورونا في العالم، وكان "نمكي" من المؤيدين لقرار المرشد علي خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية المضادة لفيروس كورونا.