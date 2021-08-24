تخريج قوات مشتركة بجنوب السودان.. مطلب سريع لـ"إيجاد"

مطلب سريع للهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا "إيجاد" من حكومة دولة جنوب السودان ومعارضتها بتسريع جهود تخريج القوات المشتركة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها، الثلاثاء، الجنرال تيشومي قيميشو، رئيس آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية التابعة لـ"إيجاد"، في ختام اجتماعها الدوري المنعقد بالعاصمة جوبا.

وقال قيميشو، إنه : "هناك حاجة لتخريج القوات الموحدة الموجودة بمراكز التجميع، لأن ذلك ضروري في إطار تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، كما يساهم في تقليل الانتهاكات التي يتعرض لعا اتفاق وقف إطلاق النار في عدد من المناطق".

ولفت إلى وقوع عدد من المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وأخرى التابعة لحركة "جبهة الخلاص" المتمردة بقيادة الجنرال توماس سريلو، في عدة مناطق بإقليم الاستوائية خلال الفترة القليلة الماضية، إلى جانب وقوع أعمال عنف مسلحة بين فصائل المعارضة المسلحة بإقليم أعالي النيل شمالي البلاد.

وحذر من أن استمرار أعمال العنف بالبلاد يمثل "تهديدا للعملية السلمية برمتها".

ونصت اتفاقية الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاق السلام الموقع، قبل سنوات، بين الحكومة وعدد من الفصائل المعارضة، على إصلاح القطاع العسكري وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد.

ويرى مراقبون أن تأخير عملية تخريج القوات المشتركة، التي أمضت أكثر من عام، يعود لعدم توفر اللوجستيات، على الرغم من أن الاتفاق نص على تخريجها وتوزيعها مع بداية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فبراير/شباط من العام الماضي.

ويواجه اتفاق السلام تحديات مختلفة أبرزها غياب الدعم والتمويل وانعدام الإرادة السياسية من الأطراف إلى جانب عدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في دولة جنوب السودان.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، دون استكمال كافة هياكلها.