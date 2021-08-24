قيس سعيد يحذر من سياسات تجويع التونسيين ويتوعد بالردع

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إن بعض جماعات الضغط ما زالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ بكرامته.

وأكد الرئيس التونسي، على ضرورة وضع حد للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع، كما توعد بالردع الحازم لتلك السياسات.

وكان سعيد قد جمد عمل البرلمان في يوليو /تموز الماضي وحرك تحقيقات الفساد في أعقاب مظاهرات حاشدة في البلد ضد حركة النهضة الإخوانية التي هيمنت على المجلس التشريعي.

وطالما حذر الرئيس التونسي وسياسيون آخرون من مؤامرات الإخوان لإعاقة مسيرة تونس في ظل الغضب الشعبي المتنامي ضد الجماعة المصنفة كتنظيم إرهابي في عدة بلدان.