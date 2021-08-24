بقذائف الهاون.. مجهولون يقصفون 4 قرى شمال العراق

قصف مجهولون، الثلاثاء، 4 قري بقضاء بنصلاوة جنوب غربي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بقذائف الهاون.

ونقلت قناة "دجلة" عن مسؤول محلي عراقي قوله إن قذائف هاون، سقط اليوم الثلاثاء، ضمن حدود ناحية قوشتبة التابعة لقضاء بنصلاوة جنوب غربي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال مدير ناحية قوشتبة ستار آغا عمر، إن "قذائف هاون، أطلقها مجهولون، سقطت على مقربة من أربع قرى في الناحية".

وأوضح أن "القذائف سقطت في محيط قرى دولبكرة ودولزة وعلياوة وتتراوة"، مشيراً إلى أن "قوات الأمن الداخلي (الاسايش) تحقق في الواقعة".

وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، سقط صاروخ على مطار أربيل شمالي العراق.

واستهدف الهجوم الصاروخي على مطار أربيل، قاعدة أمريكية، كما سمع دوي صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية بأربيل.

وعلى إثر ذلك توقفت الخدمة الجوية في سماء مطار أربيل الدولي وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار.

وحينها أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، بأن الهجوم تم بطائرات مسيرة.