إيلون ماسك على عرش أثرياء العالم.. وداعا بيزوس

نجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في اقتناص لقب أغنى رجل في العالم، متخطيا منافسه عملاق التجارة الإلكترونية جيف بيزوس مؤسس أمازون.

وقفزت ثروة إيلون ماسك خلال تعاملات أمس الإثنين بقيمة 6.35 مليار دولار لتصل ثروته إلى 192 مليار دولار مسجلة زيادة 22.5 مليار دولار منذ بداية العام، وفقا لقائمة بلومبرج للمليارديرات.

وجاء ذلك بعد ارتفاع سهم شركة تسلا خلال تعاملات أمس في البورصة الأمريكية بنحو 26 دولارا بنسبة 3.83% ليصل سعر السهم إلى 706.30 دولار.

ولم تشفع زيادة ثروة جيف بيزوس خلال تعاملات أمس بقيمة 3.42 مليار دولار أن يحافظ على مركزه ليتراجع إلى المركز الثاني بقائمة بلومبرج للمليارديرات بثروة تقدر بنحو 190 مليار دولار.

وبحسب تقديرات بلومبرج، والتي قد تختلف عن نظيرتها في قوائم أخرى بشأن ثروات المليارديرات، يبعد كل من ماسك وبيزوس بعيدا عن باقي القائمة.

ويفرق ماسك عن الفرنسي برنارد أرنو مؤسس رئيس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة صاحب المركز الثالث بنحو 26 مليار دولار، حيث تبلغ ثروة أرنو 164 مليار دولار.

وتضم قائمة أثرياء العالم شخصيات يتجاوز عمرها 90 عاما، مقابل 35 عاما للشباب، بإجمالي ثروة 1.25 تريليون دولار لـ12 منهم فقط.

أعلى أجر في العالم

حصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، مطلع الشهر الجاري، على تعويضات مالية إجمالية بقيمة 6.66 مليار دولار في العام الماضي.

والمبلغ الذي وصفته "بلومبرج" بأنه "أعلى حزمة أجور وتعويضات في التاريخ"، جعل ماسك الرئيس التنفيذي الأعلى أجرا على مؤشر "بلومبرج" السنوي للأجور.

ويمثل المبلغ أكثر من 12 ضعفا مقارنة بثاني أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا على المؤشر ذاته.