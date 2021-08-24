ما أهمية النقود البلاستيكية الجديدة للبنوك المركزية؟.. سر البوليمر

على الرغم من إطلاقها لأول مرة 1988، فإن تحول البنوك المركزية عالميا، نحو الأوراق النقدية البلاستيكية، تسارع السنوات الماضية.

ما هي الأوراق النقدية البلاستيكية؟

يقصد الأوراق النقدية البلاستيكية، تلك التي تتألف من مادة البوليمر، وليس النقد البلاستيكي، مثل بطاقات الائتمان، وبطاقات الفيزا بأنواعها.



وأصدرت الأوراق النقدية البلاستيكية لأول مرة عام 1988 من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، والذي كان أول دولة تقدم الأوراق النقدية البلاستيكية.

وكانت أقدم ورقة نقدية بلاستيكية عبارة عن ورقة نقدية بقيمة 10 دولارات أسترالية، تم إنشاؤها للاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لأستراليا.

واليوم، يتم اعتماد العملة البلاستيكية بسرعة من قبل العديد من البلدان بسبب ميزات الأمان المحسّنة التي توفرها ومتانتها المتزايدة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، اعتمدت دول مثل فيتنام وكندا وإسرائيل ورومانيا بشكل كامل أوراق البوليمر نظرا لتنوع المزايا التي تقدمها. حيث يمكن التعرف بسهولة على الأوراق النقدية.

إيجابيات البوليمر

- من إيجابيات الأوراق النقدية البلاستيكية، أنها متينة وتدوم أكثر بكثير من النقود الورقية؛ إذ يُعتقد أنها يمكن أن تدوم مرتين ونصف أكثر من الأوراق النقدية الورقية.

- من الصعب تزويرها، حيث تتم صناعة الأوراق النقدية البلاستيكية من آلاف الذرات الدقيقة التي تؤلف الصور والكتابة عليها، الأمر الذي يجعل من الصعب للغاية تكرار صناعة هذه الأوراق، فيما أبلغت البلدان التي تستخدم العملات البلاستيكية عن انخفاض ملحوظ في محاولات التزوير من قبل المحتالين.

- أوراق صحية على عكس النقود الورقية، التي تجذب بسهولة الأوساخ والغبار، بينما تتراكم هذه الأوساخ على الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر بشكل أقل بكثير، كما أنه أسهل في التنظيف.

- مقاومة لدرجات الحرارة القصوى، إذ يمكن لأوراق البوليمر أن تتحمل درجات الحرارة القصوى، سواء الساخنة أو الباردة. ويُعتقد أن أوراق البوليمر يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 140 درجة مئوية.

- صديق للبيئة، فبمجرد تهالك الأوراق النقدية بشكل كاف، يمكن إعادة تدويرها؛ فالأوراق النقدية من البوليمر هي أقل كثافة في استخدام المواد من الأوراق الورقية. إذ إن 75٪ من الأوراق النقدية الأمريكية مصنوعة من القطن وتتطلب كميات كبيرة من الماء والمبيدات الحشرية.

سلبيات

- عدم التوافق: قد لا تتمكن آلات عد النقود القديمة من فرز الأوراق البلاستيكية، إذ قد تحتاج الأجهزة القديمة إلى التعديل أو الاستبدال.

- تدهور اللون: من المعروف أن لون الأوراق النقدية للبوليمر يتلاشى بمرور الوقت؛ حدث هذا في نيجيريا، حيث عادت البلاد إلى استخدام النقود الورقية بعد أن بدأت أوراقها النقدية تتلاشى وبدأت في الرفض من قبل أصحاب الأعمال.

- سهلة التجعيد: تجعل تركيبة أوراق البوليمر من الصعب طيها وتترك التجاعيد خلفها.

وكان يعتقد حتى وقت قريب جدا أنه لا يمكن تزوير أوراق البوليمر. ومع ذلك، هذا لم يعد صحيحا، حيث قُبض على رجل روماني في يونيو/حزيران 2020، بينما كان بحوزته أوراق بوليمر مزيفة.

كانت عمليات تزويره ذات جودة مذهلة وجعلت من المستحيل على الناس التفريق بين الأوراق النقدية المزيفة والأوراق الحقيقية.