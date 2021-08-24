تأتي الحرائق بما لا تشتهي روسيا.. تراجع إجباري بإنتاج النفط

تراجع إنتاج روسيا النفطي إلى 10.41 مليون برميل يوميا خلال الفترة من 1-23 أغسطس/آب الجاري.

وقالت مصادر مطلعة على البيانات اليوم الثلاثاء، إن روسيا أنتجت في المتوسط 10.41 مليون برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز في الفترة بين الأول من أغسطس/آب والثالث والعشرين منه، مقارنة مع 10.46 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز رغم خطط زيادة الإنتاج.



وأوضحت المصادر في تصريحات لرويترز، إن تراجع الإنتاج يرجع بشكل أساسي إلى حريق في محطة معالجة تابعة لجازبروم في شمال البلاد.



وكانت روسيا أعلنت سابقا أنها سترفع إنتاجها النفطي بنحو 100 ألف برميل يوميا من أغسطس/آب الجاري، تماشيا مع اتفاق أبرمته مع مجموعة أوبك+ لكبار منتجي الخام لتقليص قيود على الإنتاج تدريجيا.



ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، أعلن تحالف "أوبك+" تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل/نيسان المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس/آب.

وتضمن الاتفاق، الذي شمل تعديلا في إنتاج الإمارات، والسعودية، والكويت، والعراق، تعديل الشهر المرجعي (خط الأساس) لروسيا الاتحادية، المصنفة كثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، من 11 مليون برميل يوميا إلى 11.5 مليون برميل.

واليوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، لتصل إلى 69.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بعد أن منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الموافقة الكاملة على اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه فايزر/بيونتيك، مما غذى آمال المستثمرين في زيادة الطلب على الوقود بعد الارتفاع المحتمل في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

سهم "جازبروم"يسجل أعلى مستوى في 13 عاما

وفي سياق منفصل، سجل سهم شركة الغاز الروسية "جازبروم"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له في 13 عاما، حيث صعد فوق مستوى 300 روبل.



وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم شركة "جازبروم" بنسبة 0.85% إلى 300.23 روبل.

ويأتي ارتفاع السهم في ظل توقعات بإطلاق مشروع "السيل الشمالي-2" هذا العام، حيث يتوقع أن يتم ضخ قرابة 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر أنبوبي المشروع إلى أوروبا.

وترافق ارتفاع السهم مع صعود مؤشري بورصة موسكو، حيث صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.3% إلى 3884 نقطة، فيما زاد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.25% إلى 1654 نقطة.